Super Gutiérrez dona un millón para becas en Monclova

Como parte de la suma de esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada, el alcalde Carlos Villarreal recibió el cheque del programa de redondeo de Super Gutiérrez, por un monto de un millón de pesos, que serán destinados a becas para estudiantes de nivel medio superior y superior de Monclova; la entrega se realizó en la sucursal Sidermex y contó con la presencia de Aracely Gutiérrez Salinas, directora general de Super Gutiérrez.

Este programa de becas cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien desde su gobierno impulsa el desarrollo educativo de las y los jóvenes, a través del trabajo en equipo entre todos los sectores sociales.

Este recurso permitirá fortalecer la formación académica de jóvenes de instituciones como CBTIS 36, COBAC Prepa 24, COBAC Carmen Elizondo de Ancira, CECYTEC Norte John F. Kennedy, CECYTEC Sur Venustiano Carranza, CECYTEC Monclova Xochipilli, Preparatoria Ladislao Farías Campos, CONALEP Monclova, Escuela de Psicología, Escuela Normal de Monclova, FCA, FIME, Metalurgia, Tecnológico de Monclova y la Universidad Politécnica Monclova–Frontera.

En el evento estuvieron presentes: Elizabeth Gutiérrez Salinas, presidenta de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez; Mabel Rodríguez; Glenda Lila Suárez Rodríguez, Regidora de Educación, Arte y Cultura; Esra Cavazos del Bosque, Coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Sergio Sisbeles Alvarado, Subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, y Clara Yuridia Briseño Hernández, Directora de Educación.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció la labor social de la cadena comercial y agradeció su compromiso con la comunidad: "Este apoyo representa un impulso directo a la educación y a las familias de Monclova. Agradecemos a Super Gutiérrez su apoyo constante a nuestra ciudad, no solo generando fuentes de empleo, sino también respaldando a la comunidad. Con este programa, jóvenes con excelencia académica podrán acceder a un beneficio que será una motivación para seguir destacando en su rendimiento".

Finalmente, destacó que este programa es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector privado, el Gobierno Estatal y el Municipio, permite generar más oportunidades y mejores condiciones para las y los estudiantes de Monclova.