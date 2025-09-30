Mejora Coahuila brinda certeza jurídica a familias con programa de escrituración

Trabajando en conjunto con los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, se llevó a cabo la entrega de 372 escrituras a familias de la Región Centro, a través del programa de 'Escrituración' a bajo costo que realiza Mejora Coahuila, encabezado por Gabriel Elizondo Pérez en coordinación con los alcaldes y alcaldesas de la región, así como con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Esto forma parte de las políticas sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de brindar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Durante este evento, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora, dijo: 'No solo entregamos escrituras, hoy entregamos tranquilidad, certeza y futuro para cientos de familias en la Región Centro, gracias al impulso de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos trabajando para que cada vez más coahuilenses puedan tener la seguridad de que el lugar donde viven les pertenezca legalmente.'

Por su parte, Ángel Mahatma Sánchez, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, declaró que esto permite transformar vidas, ya que permite dar el reconocimiento del derecho de cada familia.

En dicho evento fueron entregadas 372 escrituras, de las cuales 233 fueron para familias de Monclova, 91 para Frontera, 30 para Castaños y 28 para San Buenaventura. Este documento legal permitirá a las familias asegurar su patrimonio.

En total, se espera entregar más de 481 escrituras en la Región Centro, como parte del compromiso de brindar certeza jurídica a más familias.

Finalmente, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, en representación de las alcaldesas y alcaldes de esta región, destacó que esto representa un gran apoyo para las familias, quienes ahora tendrán garantía del lugar en el que viven.

'Agradezco al gobernador Manolo Jiménez y al equipo de Mejora Coahuila por hacer posible este logro, vamos a seguir trabajando unidos para tener más seguridad patrimonial en cada hogar de esta importante región.