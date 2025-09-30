Empresarios asiáticos exploran oportunidades de inversión en Monclova

Empresarios asiáticos realizaron un recorrido por Monclova con miras a invertir en una empresa del ramo automotriz, así lo informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez durante un evento celebrado el lunes por la tarde.

El edil destacó que momentos antes había acompañado a los inversionistas en un recorrido por distintos puntos de la ciudad, donde se les presentaron alternativas para establecerse, esperando que el octubre o noviembre tomen la decisión.

Mencionó que, aunque el tema aún se mantiene en carácter de confidencial, las visitas de este tipo no pueden pasar desapercibidas. Subrayando además que tanto el gobernador Manolo Jiménez como el secretario de Economía realizan un gran esfuerzo para atraer inversiones y lograr que las nuevas empresas permanezcan en Coahuila.

La visita fue confirmada este martes por el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón, quien precisó que se trata de empresas interesadas en instalarse en la ciudad.

"Tuvimos visitas el día de ayer (lunes), ojalá podamos hacer los cierres para que se queden aquí en Monclova. Es una empresa nueva, del ramo automotriz, asiática, y estamos en eso de cerrar negociaciones", declaró.

Calderón explicó que los inversionistas conocieron la ciudad, revisaron opciones de terrenos, espacios en parques industriales y algunas naves ya construidas.

Añadió que el municipio mantiene contacto con más empresas y que se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía para ofrecer incentivos que resulten atractivos.

"El municipio también otorga facilidades; obviamente hay que hacer ciertos acuerdos con el Cabildo para poder otorgarlos, pero estamos muy abiertos y los incentivos son muy buenos para que las empresas se queden en Monclova", puntualizó.

La llegada de nuevas inversiones del sector automotriz sería un impulso significativo para la reactivación económica de la región Centro de Coahuila, que busca diversificar su actividad productiva y fortalecer la generación de empleos.