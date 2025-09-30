Acreedora solicita remoción de síndico en Concurso Mercantil de AHMSA

En el marco del Concurso Mercantil 77/2022 de Altos Hornos de México (AHMSA), el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México admitió a trámite un incidente promovido por una acreedora que busca la remoción del síndico Víctor Manuel Aguilera designado para la empresa acerera.

De acuerdo con la resolución emitida el 29 de septiembre, la parte promovente argumentó presuntos actos y omisiones del funcionario concursal, lo que, a su consideración, amerita su sustitución. Aunque los detalles de las irregularidades señaladas no fueron revelados en el expediente público, la solicitud abre un frente adicional en el complejo proceso de reestructura de la siderúrgica.

El juzgado otorgó un plazo de cinco días al síndico para presentar su contestación y las pruebas que considere pertinentes en su defensa. Posteriormente, la autoridad judicial evaluará los argumentos de ambas partes antes de tomar una determinación.

La figura del síndico en un concurso mercantil es clave, pues se encarga de administrar y vigilar los bienes de la empresa concursada, además de garantizar el interés de los acreedores. En el caso de AHMSA, su papel resulta especialmente relevante debido al número de trabajadores, acreedores y juicios laborales involucrados, así como por la expectativa en torno a la eventual venta de activos de la siderúrgica.

La solicitud de remoción añade presión a un proceso que ya enfrenta cuestionamientos y discrepancias entre los distintos actores involucrados, y cuyo desenlace será determinante para el futuro inmediato de la mayor acerera de México.