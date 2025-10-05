Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera jornada de prevención de enfermedades

Frontera, Coah.- Como parte del compromiso con la prevención y cuidado de la salud del municipio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través del Departamento de Salud Municipal, en coordinación con Servicios Primarios y Ecología, llevó a cabo una jornada masiva de al menos 8 toneladas de descacharrización en los ejidos La Cruz y 8 de Enero. Estas acciones tienen el propósito de combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Durante la jornada que se llevó a cabo únicamente este día de 8:00 a.m. a 12 p.m. se retiraron llantas, colchones, estufas, sillones y diversos objetos en desuso que representan potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades. Las labores incluyeron perifoneo y volanteo para invitar a la ciudadanía a participar, obteniendo una buena respuesta por parte de los habitantes, quienes colaboraron activamente al sacar sus residuos al frente de sus domicilios.

El titular del Departamento de Salud, Doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que hasta la semana epidemiológica número 23 se tienen registrados 16 casos confirmados de dengue en el municipio, de los cuales la mitad corresponden a ambas comunidades ejidales. Por ello, se consideró urgente intervenir la zona y realizar acciones preventivas integrales para reducir los focos de infección.

Las acciones preventivas se realizaron en coordinación con los establecimientos de chatarreros y vulcanizadoras ubicados en el corredor comunal. Al finalizar la jornada, se dio a conocer que está programada una visita la próxima semana para comenzar con las nebulizaciones de control de plagas, y reforzar el manejo de residuos con la recolección de PET y otros desechos pendientes.

Con estas acciones, Sari Pérez Cantú reafirma su compromiso con la salud de las familias rurales y urbanas de Frontera, y recuerda a la población a mantener limpios sus patios y eliminar cualquier recipiente que acumule agua, para frenar el avance del dengue en la región.