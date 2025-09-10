Alcaldesa Sari Pérez Cantú inicia obras de reposición de red de agua potable en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra de reposición de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la calle Occidental, entre 16 de Septiembre y Lázaro Cárdenas, en la colonia Occidental, beneficiando directamente a más de mil 500 habitantes de este sector de la ciudad.

Durante el evento, la alcaldesa explicó que esta acción responde a una de las principales demandas de las familias fronterenses: contar con un suministro de agua suficiente, confiable y de calidad. Señaló que garantizar agua que llegue a los hogares con más presión y menos fugas es una prioridad para su administración. Además, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado permanente de Frontera, siempre atento a que el municipio cuente con servicios básicos de calidad. Destacó el trabajo en equipo entre Obras Públicas de Frontera y Mejora Coahuila, para avanzar en proyectos que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias.

La edil reconoció la paciencia de los vecinos, ya que estas labores pueden generar algunas molestias temporales, para lograr beneficios permanentes: "un servicio de agua más eficiente y calles en mejores condiciones". Reiteró que obras como esta son un claro ejemplo de que, cuando ciudadanía y gobierno trabajan unidos, los resultados se traducen en una mejor calidad de vida para todos. Por su parte, los colonos agradecieron la respuesta de la munícipe a quien le reconocieron su trabajo con los diferentes sectores para brindar soluciones reales a los problemas comunitarios.

La alcaldesa dijo que, junto a las y los fronterenses, se está construyendo el gobierno más ciudadano de la historia del municipio, escuchando y atendiendo a necesidades que por años permanecieron olvidadas. Finalmente Sari se comprometió a seguir trabajando con orden y rumbo para consolidar un Frontera competitivo, seguro y atractivo para las nuevas inversiones.