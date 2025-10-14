Más de Mil Habitantes de Frontera se Benefician con Reposición de Línea de Agua Potable

FRONTERA, COAHUILA.- Para seguir mejorando la calidad de vida de las familias, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio el arranque oficial a la obra de reposición de la línea de agua potable en la Colonia Occidental, que contempla el cambio de diámetro en la Privada San Luis, entre las calles Cuatro Ciénegas y Lázaro Cárdenas, que beneficiará a más de mil habitantes de la zona.

La reposición de tuberías tiene como objetivo garantizar un mejor abasto y presión en el suministro del vital líquido. Los trabajos comprenden la interconexión a la red existente, excavaciones en roca y material mixto; instalación de tubería PVC hidráulica, cambio de diámetro de 2½ a 4 pulgadas, pruebas hidrostáticas, colocación de válvulas de seccionamiento, rellenos y aplicación de asfalto caliente, asegurando así la durabilidad y eficiencia de la obra.

Durante el evento estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Lic. Sergio Sisbeles Alvarado; el director de SIMAS Monclova-Frontera, Lic. Eduardo Campos Villarreal así como el cuerpo edilicio, directores y coordinadores del programa Mejora, vecinos y beneficiarios directos.

Durante su mensaje, Pérez Cantú destacó que "Este proyecto responde a una necesidad real de los vecinos de la Colonia Occidental. Con esta reposición de línea estamos garantizando que las familias tengan un servicio de agua continuo, seguro y con la presión adecuada. Cada peso invertido aquí se traduce en desarrollo para Frontera". Por su parte los vecinos agradecieron la respuesta de la alcaldesa a las peticiones que se realizaron y la celeridad con que se iniciaron los trabajos para esta obra tan necesaria.

Finalmente, la edil afirmó que su administración seguirá trabajando con transparencia, eficiencia y cercanía con la ciudadanía, impulsando obras que fortalecen la infraestructura hidráulica, la competitividad de la ciudad y mejoran la calidad de vida de las familias fronterenses.