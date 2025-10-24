Celebración del 80 Aniversario de la ONU en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del 80 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó un acto cívico en la Escuela Primaria "Melquiades Ballesteros", donde se destacó la importancia de promover la paz, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. Acompañada por regidores, directores y coordinadores municipales, así como por autoridades educativas, la edil refrendó su compromiso con la educación en valores y la formación de nuevas generaciones conscientes del papel que desempeña la paz en la vida cotidiana, así como su impacto en el estado y el mundo.

Durante su mensaje, Sari Pérez subrayó que la paz se construye con empatía, educación y acciones que unen a las personas. Recordó que la ONU nació tras la Segunda Guerra Mundial con la misión de evitar nuevos conflictos, proteger los derechos humanos y fomentar la solidaridad internacional. "En Frontera creemos en esos mismos principios: en el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo", señaló.

La alcaldesa destacó la importancia de inculcar estos valores desde la niñez, asegurando que cada gesto de compañerismo, respeto y cuidado del medio ambiente contribuye a un mundo mejor. "Ustedes, niñas y niños, son los constructores del futuro. La paz comienza en casa, en la escuela y en nuestra comunidad", expresó con afecto ante los estudiantes.

El evento contó con la presencia del Jefe de Sector Escolar, profesor Héctor Alejandro Reyes Martínez, la Supervisora de Zona Escolar, profesora Martha Otila Melchor Garza, la Directora del plantel, maestra Andrea Margarita Cedillo Meléndez, y la Subdirectora, licenciada Aida Guadalupe De León Ibáñez, quienes reconocieron el esfuerzo del municipio por acercar a la niñez a temas de relevancia mundial.

Sari Pérez reafirmó que su gobierno trabaja diariamente, de la mano del gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer la educación y promover la paz como valor esencial para seguir construyendo un Frontera con orden y rumbo.