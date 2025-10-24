Vecinos de Saltillo denuncian ola de robos y vandalismo en colonia Federico Berrueto Ramón

SALTILLO, COAHUILA.-Vecinos de la colonia Federico Berrueto Ramón en Saltillo aseguran vivir "cansados" por una ola de robos y cristaleos que, dicen, se han vuelto cotidianos en las calles 9 y 10, entre Nativitas y Central.

Según los denunciantes, los hechos se concentran en un horario nocturno aproximadamente entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada y afectan tanto a automovilistas como a trabajadores que circulan a esas horas. "Ya es diario, no podemos dormir tranquilos", afirmó una vecina que pidió difusión de la denuncia para presionar a las autoridades.

El caso más reciente relatado por la misma comunidad corresponde a un conductor de taxi cuyo vehículo fue vandalizado durante la madrugada.

Los agresores rompieron el vidrio del automóvil y sustrajeron el estéreo, un gato hidráulico, el taxímetro y un paquete de maquillaje, según el testimonio de los afectados.

Los vecinos también señalan que han sufrido sabotajes a sus sistemas de vigilancia. "En varias ocasiones nos han arrancado las cámaras de circuito cerrado 24/7", dijeron, y añadieron que sólo en los videos recuperados se aprecian tres personas: dos jóvenes de entre 18 y 20 años y una mujer de aproximadamente 22 años.

Por respeto a la investigación y a la presunción de inocencia, los denunciantes no han divulgado imágenes nítidas ni identidades.

Ante la repetición de los hechos, los habitantes hicieron un llamado público a los encargados del sector de la Policía Municipal de Saltillo para que refuercen rondines de prevención y vigilancia en la zona. "Necesitamos patrullajes constantes, no solo presencia esporádica", pidió un representante vecinal.