Alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisa instalación de sistema de riego en Plaza de la Colonia Borja

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó personalmente la supervisión de los trabajos de instalación del nuevo sistema de riego en la Plaza de la Colonia Borja, donde constató los avances y revisó las condiciones del arbolado existente, reafirmando su compromiso con el mejoramiento de los espacios públicos y el cuidado del medio ambiente.

Durante la visita, la alcaldesa estuvo acompañada por el director de Servicios Primarios Raúl Isaac Cárdenas y del Departamento de Parques y Jardines, Roberto Mauricio, quienes explicaron los detalles de la obra que tiene como propósito garantizar el suministro adecuado de agua a los árboles y áreas verdes del lugar. La supervisión permitió identificar aquellos ejemplares que han perdido vida, así como los que se mantienen en buenas condiciones para planificar acciones de reforestación.

El proyecto contempló la instalación de 300 metros de poliducto de media pulgada, además de 50 válvulas de goteo, con el objetivo de distribuir el riego de manera eficiente y uniforme en toda la plaza. Este sistema permitirá optimizar el uso del agua y facilitar el mantenimiento continuo de las áreas verdes, promoviendo un entorno más fresco y agradable para las familias de la colonia.

Pérez Cantú destacó la importancia de mantener en buen estado los espacios públicos, ya que son puntos de encuentro y convivencia para las comunidades. Subrayó que su administración seguirá impulsando acciones para rescatar, rehabilitar y conservar las plazas, parques y jardines de Frontera, como parte de una estrategia integral de embellecimiento urbano.

Frontera apuesta por el desarrollo sustentable, la mejora de la infraestructura verde y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con los distintos departamentos para ofrecer resultados tangibles que fortalezcan la calidad de vida de los fronterenses.