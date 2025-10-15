Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera Mejoras en Alumbrado Público

FRONTERA, COAHUILA.- Para mejorar la calidad de vida de las familias del área rural de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la supervisión del programa Frontera se ilumina con Rumbo en los ejidos 8 de Enero y La Cruz, como parte de la estrategia para la modernización del sistema de alumbrado público, que reemplaza los antiguos focos ahorradores de 50 watts por modernas luminarias tipo LED.

Acompañada por el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, la presidenta municipal constató los avances de este programa que busca reforzar la seguridad y ofrecer calles mejor iluminadas para los habitantes de las comunidades rurales. "Estamos cumpliendo con el compromiso de llevar servicios públicos de calidad a todos los sectores del municipio", destacó la alcaldesa durante el recorrido por la zona.

En el ejido 8 de Enero se modernizaron 99 puntos de luz, mientras que en La Cruz fueron instaladas 42 luminarias LED, sustituyendo el viejo sistema de focos ahorradores que apenas brindaban iluminación básica. Con estas acciones, ambas comunidades ahora cuentan con alumbrado eficiente y de bajo consumo energético.

Raúl Isaac Cárdenas explicó que anteriormente se habían reparado lámparas con los recursos disponibles, utilizando focos tradicionales para mantener las calles iluminadas; sin embargo el actual programa impulsado por la administración municipal, encabezada por Pérez Cantú, representa un cambio total hacia una tecnología moderna y sostenible.

La alcaldesa reiteró que con el programa "Frontera se ilumina con Rumbo" se está consolidando una red de alumbrado público moderna, funcional y amigable con el medio ambiente, que refleja el compromiso de su gobierno con el bienestar y la seguridad de las y los ciudadanos.