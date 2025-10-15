Alcaldesa de Castaños promueve brigada anti incendios forestales

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y protección del entorno natural, la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, sostuvo una reunión con autoridades de la Comisión Nacional Forestal para dialogar sobre el convenio de integración de una brigada anti incendios forestales.

En la reunión estuvo presente el Ing. Heriberto Clemente Durán Sánchez, representante de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y la Dra. Nereyda Cruz, titular de la Oficina de Representación Estatal de Coahuila, entre otras autoridades municipales.

Durante el encuentro, se abordaron estrategias de coordinación y capacitación que permitirán una respuesta más efectiva ante cualquier contingencia ambiental, además de reforzar la cultura de prevención entre la población.

Al respecto, la Alcaldesa destacó la relevancia de unir esfuerzos con las instancias estatales y federales para cuidar el patrimonio natural de Castaños.

"Seguimos trabajando de manera coordinada para fortalecer la prevención y protección de nuestros áreas naturales, protegiendo así a nuestra comunidad y patrimonio ambiental de Castaños", subrayó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que la participación ciudadana será clave en este esfuerzo, invitando a la población a sumarse a las campañas preventivas y de denuncia oportuna ante cualquier riesgo de incendio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la sustentabilidad, la seguridad ambiental y la protección de los recursos naturales, pilares fundamentales para el desarrollo responsable del municipio.