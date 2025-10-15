Refuerzo de seguridad en Coahuila: cámaras de vigilancia contra abigeato y cacería furtiva

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir delitos como el abigeato y la cacería furtiva, la Dirección de Seguridad Pública anunció la instalación de seis cámaras en los caminos ejidales del municipio.

El director de Seguridad Pública, Cristian Venegas, informó que la medida se toma luego de diversas detenciones recientes relacionadas con estos ilícitos. Explicó que hace un mes fue arrestada una persona con carpeta de investigación por robo de ganado en los ejidos del municipio, mientras que en coordinación con el Gobierno del Estado se detuvo a dos hombres más en el rancho El Barrendo, por cacería furtiva, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y se les aseguró un arma de fuego.

"De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp en donde está el Fiscal General y todos los mandos de la región para coordinarnos en ese tipo de operativos contra la cacería furtiva de venado y jabalí. Es más probable que este tipo de delitos se incrementen en estas fechas, que son noviembre y diciembre, mientras que el tema del abigeato se tranquilizó en el municipio", comentó Venegas.

El funcionario señaló que también realizan recorridos a las afueras de San Buenaventura, debido a que colindan con Múzquiz y Ocampo, donde se concentra la mayor incidencia de estos delitos.

De acuerdo con Venegas, la Fiscalía General del Estado se comprometió a instalar las cámaras en puntos estratégicos como el Ejido San Blas, el rancho El Alegre y Puerto Borregas, con el fin de mantener un mayor control y reforzar la seguridad en la zona rural.