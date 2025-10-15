Impulso a la juventud cieneguense: Premio de la Juventud Cuatro Ciénegas 2025

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el propósito de reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de la juventud cieneguense, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la entrega del Premio de la Juventud 2025, una distinción que busca destacar a quienes han sobresalido en los ámbitos académico, cultural y deportivo, contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

La ceremonia fue encabezada por Ana Arizpe, Regidora de Juventud, y Monserrat Ortega, Directora del área, quienes coincidieron en que este tipo de acciones fortalecen el crecimiento personal y profesional de los jóvenes, además de motivar a otros a seguir su ejemplo.

Las categorías premiadas en esta edición fueron:

· Primer lugar: Abril Medina Martínez – Excelencia Académica Preparatoria

· Segundo lugar: Fátima Azeneth Sanmiguel Dávila – Artístico y Cultural

· Tercer lugar: Abril Lucero Téllez Dávila – Deportiva

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega resaltó la importancia de impulsar políticas públicas y programas que motiven a las nuevas generaciones a superarse y a participar activamente en la transformación de su entorno.

"Nuestra juventud representa la energía, la innovación y la esperanza de un mejor futuro para Cuatro Ciénegas. Por eso, seguiremos trabajando para brindarles herramientas, espacios y oportunidades que fortalezcan su formación y liderazgo, queremos que cada joven sienta que en su municipio hay puertas abiertas para crecer y cumplir sus metas", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que el reconocimiento no solo celebra los logros individuales, sino también el esfuerzo de las familias, maestros y comunidades que acompañan a cada joven en su desarrollo.

"Detrás de cada historia de éxito hay constancia, disciplina y apoyo. Este premio es también un recordatorio de que con esfuerzo y valores se puede alcanzar cualquier sueño. En Cuatro Ciénegas creemos en nuestros jóvenes y apostamos por su futuro", finalizó.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las y los jóvenes de Cuatro Ciénegas, impulsando programas y espacios que fortalezcan su liderazgo, participación social y sentido de pertenencia.