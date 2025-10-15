Multas a padres de menores por motocicletas ruidosas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública, Richards Estrada, informó que en el municipio se están aplicando multas de hasta 3 mil 800 pesos a los padres de familia de los menores de edad sorprendidos conduciendo motocicletas ruidosas, luego que se reportaran casos de estudiantes del CBTA 22.

El funcionario explicó que además del riesgo que implica que los adolescentes circulen sin permiso ni medidas de seguridad, varias de estas motocicletas han sido modificadas para producir un ruido excesivo, situación que ha generado constantes reportes ciudadanos.

"Tuvimos una reunión con el alcalde Víctor Leija, quien fue enérgico al decir que no se van a tolerar las motocicletas ruidosas, por lo que seguiremos asegurándolas y aplicando faltas administrativas. Esto no es un tema recaudatorio, pero sí buscamos evitar el ruido en este Pueblo Mágico", declaró Estrada.

Detalló que este fin de semana se implementará un operativo intensivo, de viernes a domingo, para verificar que los motociclistas cuenten con casco, licencia, placas y documentación en regla, además de detectar a los menores que conduzcan sin autorización.

Las sanciones económicas varían: 3 mil 800 pesos por motocicletas conducidas por menores, ya que solo son mil pesos por los adolescentes, pero en caso de acumular faltas como ausencia de licencia o placas, asciende a los 2 mil 800 o más.

Estrada insistió en que la medida busca reducir accidentes y mantener la tranquilidad en el municipio, además de hacer un llamado a los padres de familia para evitar que los adolescentes circulen sin las condiciones necesarias de seguridad.