Alcaldesa Sari Pérez Cantú inicia Rehabilitación de Plaza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú reafirmó su compromiso con la ciudadanía al dar inicio a la rehabilitación de la Plaza de la colonia 10 de Mayo, un espacio emblemático que será renovado en beneficio de más de 10 mil habitantes. La obra contempla mejoras en áreas verdes, bancas, banquetas, juegos, kiosco y alumbrado público, para garantizar un entorno seguro y digno para todas las familias.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal apuntó que los espacios de esparcimiento son fundamentales para la convivencia, el sano desarrollo y la unión de la comunidad. "Las plazas son el corazón de nuestras colonias; aquí conviven niños, jóvenes y adultos mayores. Mi prioridad es que estos lugares estén en condiciones óptimas porque fortalecen el tejido social y elevan la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Vecinas y vecinos de la colonia 10 de Mayo agradecieron a la alcaldesa por atender una de sus principales necesidades, reconociendo en ella a una autoridad cercana y sensible que escucha y da respuesta con hechos. "Por años esperamos la rehabilitación de esta plaza, y hoy vemos que nuestras voces fueron tomadas en cuenta", señalaron.

Pérez Cantú también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a Frontera, y aseguró que su administración seguirá impulsando acciones que rescaten y dignifiquen los espacios públicos. "Un gobierno que invierte en plazas, parques y áreas verdes, invierte en la tranquilidad y bienestar de las familias", afirmó.

Con esta obra, el Ayuntamiento de Frontera reafirma que el desarrollo de la ciudad se basa no solo en infraestructura, sino también en la creación de espacios de encuentro y recreación que devuelven a las colonias seguridad, vida comunitaria y orgullo de pertenencia.