Madre denuncia agresión escolar en escuela primaria de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La señora Magda Elena Carranza Martínez denunció públicamente que su hijo fue víctima de una fuerte agresión dentro de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez de Frontera, donde asegura que las autoridades educativas minimizaron los hechos y no brindaron apoyo pese a la gravedad del caso.

De acuerdo con la madre, el incidente ocurrió el ciclo escolar pasado, cuando su hijo cursaba quinto grado, sección A. Señaló que un compañero le propinó un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo convulsionar, además de arrojarlo contra la pared y patearlo en repetidas ocasiones.

“Un niño le dio un golpe muy fuerte en la cabeza a mi hijo. Yo me enteré hasta la hora de salida, estaba muy molesta porque no hicieron nada las autoridades. Mi hijo convulsionó después de que lo estrujaran y lo tiraran al suelo para patearlo”, relató.

Carranza Martínez sostuvo que, tras la agresión, su hijo ha requerido terapia psicológica en el CAIF desde el 25 de junio de 2025, debido a secuelas emocionales como coraje y sentimientos de venganza derivados del ataque.

La madre interpuso una queja formal ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), luego de que el director del plantel, Felipe de Jesús García Rivera, se negara a dar seguimiento al caso.

“Exigí un escrito de lo ocurrido, porque no era la primera vez: ese mismo niño ya había golpeado a otros menores e incluso pateado a niñas, pero el director se negó y dijo que era mentira, justificando que el alumno tenía muy buenas calificaciones”, agregó.

La familia afectada recalcó que continuará insistiendo en que se haga justicia, pues a la fecha no se han aplicado sanciones contra el menor agresor ni contra la escuela por omisión.