Víctor Leija Vega lidera esfuerzos por la salud visual en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el propósito de acercar servicios de salud y brindar atención a las personas que más lo necesitan, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, en coordinación con el DIF Municipal y la empresa LM Minería y Proyectos llevará a cabo la Brigada Oftalmológica "Coahuila con Visión de Futuro".

La jornada se realizará el próximo 29 de septiembre de 2025, en las instalaciones del DIF Municipal, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante la brigada, el especialista Dr. Ramiro Silva, oftalmólogo de Clínica Visión, ofrecerá diagnósticos totalmente gratuitos, además de estudios, tratamientos y cirugías a precios accesibles. Entre los procedimientos disponibles se encuentran atenciones para cataratas, glaucoma, retina, carnosidad y otros padecimientos visuales.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que esta acción tiene como prioridad a personas mayores de 40 años y a quienes padecen diabetes, sectores que con frecuencia presentan disminución en la visión sin conocer la causa.

"Queremos que los cieneguenses tengan acceso a servicios médicos de calidad y que ningún problema de salud visual limite su bienestar", subrayó el edil.

Con acciones como esta, la administración municipal reafirma su compromiso con el bienestar de las familias cieneguenses, facilitando la atención médica especializada y promoviendo una mejor calidad de vida para toda la población.