Denuncian graves irregularidades en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez

FRONTERA, COAHUILA.- Madres de familia de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez denunciaron diversas irregularidades dentro del plantel, las cuales atribuyen a la gestión del director Felipe de Jesús García Rivera, a quien además señalan por maltrato hacia alumnos y padres de familia.

Las inconformidades van desde el mal estado de los sanitarios, que obliga a los estudiantes a tomar agua directamente de la cisterna, hasta problemas de limpieza y mantenimiento que, aseguran, ponen en riesgo la salud de los menores.

"Mi niña siempre sale manchada un poco de su ropa íntima porque no alcanza a ir al baño, no pudo bajarle o no había agua para lavarse las manos; falta mucha limpieza en la escuela y hace falta otro comedor, ya que los niños comen a un lado de los perros callejeros", compartió la señora Gloria.

A lo anterior se suman carencias en infraestructura, como la barda perimetral que está a punto de colapsar, así como fallas recurrentes en el sistema eléctrico. Los padres aseguran que el intendente del plantel se dedica más a "cuidar al director" que a atender las necesidades básicas de los alumnos.

También denunciaron un ambiente de hostilidad: "Muchos padres de familia tienen miedo a hablar porque el director toma represalias con quienes hemos pedido que se solucionen diversos temas", comentaron.

Ante la falta de respuesta, los inconformes advirtieron que este miércoles por la tarde cerrarían las instalaciones de la primaria hasta que las autoridades educativas intervengan y ofrezcan una solución concreta.