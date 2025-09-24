Alcalde de San Buenaventura supervisa trabajos de bacheo en la ciudad

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el programa de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer vialidades seguras a la ciudadanía.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez supervisa personalmente que el asfalto se aplique en los lugares que más lo requieren, respondiendo a las necesidades de la población y atendiendo los reportes ciudadanos recibidos.

Asimismo, el edil destacó que la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con el regidor Francisco González Pérez, mantiene un registro de los trabajos emergentes de reparación, como parte del plan de preservación vial que busca mantener calles funcionales y en mejores condiciones para el tránsito.