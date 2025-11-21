San Buenaventura celebra el primer evento de quinceañeras comunitarias 2025

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta del DIF Niria Isabel Ayala, hicieron realidad el más bello sueño de cuatro jóvenes sambonenses que anhelaban celebrar la llegada a la edad de las ilusiones. Por primera vez en la historia del DIF San Buenaventura se llevó a cabo el proyecto Quinceañeras Comunitarias 2025, una iniciativa social que se consolidó gracias a la solidaridad de funcionarios públicos, ciudadanía y distintos sectores que decidieron unirse para transformar esta ilusión en una noche inolvidable.

El sueño comenzó a finales de septiembre, cuando en una mesa de planeación laboral, se presentó al alcalde el proyecto con la finalidad de integrar a todos los funcionarios en acciones de empatía con la juventud vulnerable; de inmediato se delegó con el DIF Municipal quien al darle forma a la iniciativa, recibió la donación de varios vestidos de quinceañera. Este gesto motivó a la administración a lanzar la convocatoria para que todas las jovencitas de San Buenaventura y sus ejidos que cumplían 15 años durante el 2025 pudieran registrarse y disfrutar de una celebración digna y significativa.

Tras la respuesta entusiasta, se registraron en redes sociales hermosas jovencitas que con el respaldo de su familia conformaron el primer ramillete formado por Yaquelin Briseño García, Lucía Nataly Ortega González, Alejandra de la Cruz Vargas e Ingrid Maite Vaquera Ramírez.

En lo sucesivo el grupo local La Descarga Colombiana se sumó de inmediato para aportar el ambiente musical del evento y la comunidad sambonense respondió con un gran corazón. Diversos ciudadanos aceptaron ser padrinos de regalo sorpresa, mientras que estilistas profesionales se ofrecieron para realizar el maquillaje y peinado de las quinceañeras. También se contó con madrinas de accesorios de joyería, ramos florales, pastel, quequitos, fotografías profesionales, cabina aérea de fotos, mesa de snacks y apoyo económico para la decoración. Cada aportación confirmó que el municipio está unido cuando se trata de causas nobles. A ello se sumó el personal de la administración municipal, quien contribuyó con las tiaras, agua y el kit de velación para la ceremonia religiosa.

En una reunión previa con las madres de familia, el alcalde anunció que el evento se llevaría a cabo en el salón La Cantera Live Music, lugar donde cada jovencita eligió su vestido y trabajó junto a la costurera en los ajustes necesarios para que cada atuendo luciera perfecto. La ilusión creció aún más cuando se confirmó que la misa se celebraría en la parroquia San Buenaventura, generando gran emoción entre las familias.

La fecha especial llegó el viernes 14 de noviembre. A las seis de la tarde se celebró la misa en honor a las quinceañeras, y posteriormente, a las ocho de la noche, se realizó la recepción en La Cantera Live Music. Fue una velada llena de emociones, música, sorpresas y detalles cuidadosamente preparados para que las cuatro jóvenes vivieran una noche mágica e inolvidable.

El agradecimiento es amplio y profundo para todas las personas que hicieron posible este evento. Se reconoce la donación de vestidos realizada por el Lic. Arturo Zabaleta, así como el trabajo de confección de la costurera Hilda Beatriz García Torres. También se agradece a los trabajadores de la administración por las tiaras y elementos de velación, a Tulipanna Florería por los ramos, a Yolanda García Banda por los accesorios, y a las estilistas Selene Cuéllar, Claudia Gaytán, Xóchitl Lara y Niru Mireles por el maquillaje y peinado. Se destaca la labor de Cactus Photography en las fotografías, así como la colaboración de Cabañas Madisson para la sesión fotográfica y del salón La Cantera Live Music como sede del evento. La música estuvo a cargo de La Descarga Colombiana, mientras que el apoyo de padrinos como Severino Garza Estrada, Andrea Gavia González, Regina Garza Falcón y Juan Hermes González permitió ofrecer regalos sorpresa a las festejadas. La mesa de snacks fue proporcionada por Nala Box, la cabina aérea 360 por Cabina Aérea 360 SB, los pasteles y quequitos por Rosa Patel y Meraki, los refrescos por Julios Restaurante y la decoración por Ferretera Castro. Finalmente, la conducción del evento estuvo bajo la dirección de Martha Ivonne Pérez, quien dio realce al programa social.

Las Quinceañeras Comunitarias 2025 marcaron un precedente importante en San Buenaventura, emocionadas bailaron el vals con su papá o abuelo, coreografía vaquera con chambelanes del Ballet Mt a cargo del coreógrafo Víctor de la Cruz. Más que una fiesta, las XV comunitarias representaron un acto de unión y generosidad que dejó huella en la vida de cuatro jóvenes, una de ellas estudiante del CAM y sus mejores amigos fueron los invitados especiales quienes bailaron y cantaron entusiasmados quedando su felicidad en el corazón de toda la sociedad.