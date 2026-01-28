Sari Pérez encabeza reconocimiento a policías en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú acudió a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para encabezar el pase de lista a las y los elementos de la corporación, en un acto que refrenda el compromiso de su administración con el fortalecimiento institucional y el reconocimiento al trabajo diario de quienes protegen a las familias fronterenses.

Durante su mensaje, la presidenta municipal expresó su respeto y agradecimiento a mujeres y hombres que integran la corporación, destacando que su labor exige disciplina, vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad. Subrayó que la seguridad es uno de los ejes prioritarios del gobierno municipal, al ser la base para la convivencia, el orden y el desarrollo de la ciudad.

Sari Pérez hizo un llamado a las y los elementos a mantener una actuación profesional, cercana y respetuosa de la ley, recordando que la confianza ciudadana se construye todos los días con trabajo honesto y presencia en el territorio.

La alcaldesa reconoció también el apoyo y la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas que ha permitido avanzar en capacitación, equipamiento y mejores condiciones operativas para Seguridad Pública, fortaleciendo la respuesta institucional en beneficio de la población.

En el pase de lista estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto, Lic. Sergio Sisbeles Alvarado; el secretario del Ayuntamiento, Lic. Daniel López Gaytán; el regidor de Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos Sánchez; el director de Seguridad Pública Municipal, Lic. Fernando González Dodero; y el director operativo de la corporación, Lic. Eli Hernández Flores.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que el Gobierno Municipal seguirá trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para dignificar la labor policial y brindar respaldo permanente a quienes todos los días salen a servir a Frontera, reafirmando que la seguridad se construye con orden, rumbo y trabajo en equipo.