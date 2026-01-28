Castaños conmemora 110 años de historia y esfuerzo comunitario

Castaños, Coah.- En el marco del 110 aniversario de la municipalidad de Castaños, autoridades municipales llevaron a cabo una emotiva ceremonia, donde se resaltó la historia, el esfuerzo de su gente y el desarrollo que ha distinguido al municipio a lo largo de más de un siglo.

En representación de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, asistió el Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Sánchez Garza, acompañado de miembros del cabildo, destacando la trascendencia de esta fecha para la identidad de las y los castañenses.

"Hoy Castaños cumple 110 años desde que se convirtió en municipio. Celebramos un hecho trascendental en la historia de nuestro querido Castaños: más de un siglo de progreso, de trabajo y de crecimiento", expresó el funcionario municipal.

Durante su mensaje, Sánchez Garza subrayó que Castaños es más que una ciudad, es el hogar de mujeres y hombres trabajadores, valientes y fuertes, que día a día aportan su esfuerzo para impulsar el desarrollo del municipio.

"Castaños es nuestro hogar, nuestra identidad. Juntos hemos construido una historia rica y diversa, y juntos seguiremos escribiendo, con letras de oro, nuevos capítulos en las páginas del desarrollo de nuestro municipio", afirmó el Secretario del Ayuntamiento.

Asimismo, el funcionario municipal destacó que la gente trabajadora y tenaz de Castaños demuestra todos los días que sus raíces están marcadas por la voluntad, la solidaridad y el servicio al prójimo.

De manera especial se reconoció el gran valor de las 24 comunidades rurales, las cuales son reflejo vivo de la cultura, las tradiciones y los valores que mantienen en alto el nombre del municipio.

Además del papel fundamental de las mujeres de Castaños, a quienes reconoció como ejemplo de tenacidad, compromiso y fortaleza, pilares esenciales en la construcción de la unidad y el crecimiento de la comunidad.

Para finalizar, el Secretario del Ayuntamiento exhortó a las y los jóvenes a sentirse orgullosos de sus raíces y a honrar la historia del municipio con acciones que reflejen el valor de ser castañense.

Durante el evento se hizo entrega de un reconocimiento al Ing. Sosténes de Hoyos Martínez, al Presbítero Marco Antonio Medina Molina, al Profesor. Arturo Cantú Castillo, así como al profesor, Florencio Aguilar Corona por su dedicación, vocación de servicio y compromiso en los diferentes ámbitos dentro del municipio.

A la ceremonia asistieron autoridades municipales, estudiantes de distintos planteles educativos, historiadores, cronistas y público en general, quienes fueron testigos de esta significativa conmemoración que reafirma el orgullo, la identidad y el futuro de Castaños.