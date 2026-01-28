PRI y UDC buscan ganar elecciones con Alianza Ciudadana por la Seguridad

Saltillo, a 28 de enero del 2026.- El día de hoy, ante más de 500 militantes y simpatizantes de todo el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Unión Democrática de Coahuila (UDC) formalizaron la entrega del convenio de coalición con el que buscan ratificar la mayoría y ganar el carro completo en el Congreso del Estado de Coahuila.

En un acto multitudinario, el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles, y el dirigente estatal de UDC, Lenin Pérez, encabezaron la entrega formal del documento, acompañados por alcaldes de las distintas regiones del estado, así como por diputados locales y federales, liderazgos partidistas, representantes sociales y ciudadanos de todas las regiones de Coahuila.

Durante el evento se destacó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad es un concepto político y social que nació durante la campaña a gobernador de Manolo Jiménez, y que tiene como eje central poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones, privilegiando la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Se recordó que esta alianza ya fue ratificada en las urnas durante la elección de alcaldes del año pasado, en la que PRI y UDC lograron gobernar cerca del 90 por ciento de la población del estado, encabezando los municipios más grandes e importantes de Coahuila, como Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña, Ramos Arizpe, así como los principales municipios de La Laguna y de la región Centro, Carbonífera y Norte, consolidando un proyecto de resultados y cercanía con la gente.

En su mensaje, el presidente del PRI, Carlos Robles, subrayó que hoy Coahuila es de los mejores estados para vivir con nuestras familias, un estado gobernado por el PRI, que da buenos resultados. Abundó que el objetivo principal de esta elección es cuidar a Coahuila, que siga la seguridad, el desarrollo, la calidad de vida, "Eso es lo más importante para nosotros: cuidar de las familias de Coahuila", puntualizó Carlos Robles.

Destacó la importancia de trabajar en unidad, no solo entre partidos, sino con la ciudadanía, los sectores productivos, la sociedad civil y los empresarios, al señalar que la fórmula que ha permitido mantener a Coahuila en los primeros lugares nacionales es el trabajo en equipo.

"Cuando se gobierna en unidad se logran resultados: seguridad, paz, desarrollo económico y calidad de vida. Eso es lo que defendemos y lo que queremos seguir construyendo para que lleguen los mejores programas sociales, así como obras y acciones que generen un verdadero desarrollo para nuestra gente", señaló.

Por su parte, el dirigente de UDC, Lenin Pérez, expresó que su partido es la verdadera izquierda de este estado, que el partido en el poder a nivel federal le ha fallado a la gente, y que contrario a su ideología roban, mienten y traicionan, por lo que hoy por hoy el País está hecho un desastre; señaló que de lo anterior hay múltiples ejemplos, y que los dirigentes de Morena son mentirosos, "la verdadera opción de izquierda es UDC", indicó.

Fue claro y contundente al señalar que México atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente, debido a que los gobiernos de Morena han debilitado y destruido instituciones democráticas, han sumido al país en la peor crisis de inseguridad, y han generado incertidumbre en materia de empleo y desarrollo a partir de malas decisiones tomadas desde los gobiernos morenistas.

Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en que la Alianza Ciudadana por la Seguridad es un equipo que se fortalece con todo, que está abierto a recibir los ciudadanos, militantes y simpatizantes que compartan una visión clara: conservar lo bueno que tenemos, así como innovar y cambiar lo que se deba de mejorar, manteniendo al estado como uno de los mejores lugares para vivir en el país.