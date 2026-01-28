Alcaldesa Laura Jiménez mejora seguridad pública en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la operatividad y mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos, la Administración Municipal 2025-2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó a cabo la entrega de equipamiento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Esta acción fue posible gracias a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMU), informó la edil en entrevista.

Durante acto celebrado en las instalaciones del Centro de Justicia, la alcaldesa entregó equipo táctico, uniformes, mobiliario y vehículos oficiales en presencia del director del Mando Coordinado, Licenciado José Ponce Sánchez.

La inversión busca robustecer la infraestructura tecnológica y operativa de las áreas de seguridad, así como brindar mayor protección al personal que diariamente trabaja por la seguridad de los ciudadanos.

Entre los recursos entregados destacan 25 cascos balísticos con cámara integrada, 25 chalecos antibalas, 13 uniformes completos para nuevos elementos, 50 chamarras tácticas, y 50 dispositivos de gas lacrimógeno para labores de disuasión, todo conforme a los protocolos oficiales y estándares de Derechos Humanos.

Asimismo, se incorporaron dos sistemas de videovigilancia en patrullas y tres más para las celdas municipales de Minas de Barroterán y la Villa de Palaú además de la cabecera municipal Melchor Múzquiz, conectados al Centro de Control de Comandos de Seguridad Pública.

En materia de movilidad y tecnología, se sumaron dos patrullas totalmente equipadas para labores de vigilancia y reacción inmediata, así como seis equipos de cómputo para tareas administrativas y de monitoreo.

También se entregó mobiliario nuevo, incluyendo lockers, bancas y sillas para mejorar las condiciones laborales del personal operativo y administrativo.

Finalmente, la alcaldesa anunció un incremento salarial para los elementos policiacos, reconociendo su compromiso con la seguridad y el orden público.

Además, se otorgaron constancias a los agentes que concluyeron satisfactoriamente los cursos de capacitación inicial y competencias básicas, agradeciendo a nombre de la corporación policiaca dichos los beneficios obtenidos dentro de la administración municipal actual, la oficial Yeraldi González.

En el evento estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el tesorero Francisco Javier García Ochoa; el secretario técnico, profesor Roberto Carlos Briones Echavarría y el doctor Caleb García, regidor del Ayuntamiento.