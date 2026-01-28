Coalición PRI y UDC busca fortalecer el Congreso del Estado de Coahuila

Saltillo, Coah.— De cara a los comicios locales de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) oficializaron este miércoles la coalición con la que competirán por los espacios en el Congreso del Estado.

Los dirigentes estatales de ambos partidos, Carlos Robles Loustaunau por el PRI y Lenin Pérez Rivera por la UDC, acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para entregar la documentación correspondiente, con lo que dieron cumplimiento a los plazos y lineamientos establecidos por la autoridad electoral.

Tras concretar el trámite, los líderes partidistas destacaron que la alianza busca consolidar un proyecto común que priorice el bienestar de Coahuila, con énfasis en temas como la seguridad pública, el impulso a la economía y el fortalecimiento del marco institucional.

Señalaron que esta coalición pretende presentar a la ciudadanía una propuesta política estructurada y con visión de futuro, rumbo a un proceso electoral que será clave para la configuración del Poder Legislativo estatal.