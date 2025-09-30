Alcaldesa Sari Pérez lidera Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Con un firme compromiso con la transparencia y la entrega de resultados, se llevó a cabo la Novena Sesión del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, donde fueron aprobados por unanimidad los informes correspondientes al mes de agosto.

Durante la reunión, donde estuvieron también el subsecretario de Gobierno en la región Sergio Sisbeles, el alcalde Carlos Villarreal y el gerente general de SIMAS Eduardo Campos, se revisaron los reportes de las áreas Comercial, Administración y Finanzas, así como Técnico de Obras, destacando el buen desempeño financiero y operativo del organismo. La alcaldesa reconoció el esfuerzo del personal por garantizar el suministro de agua, subrayando que actualmente la región cuenta con un 54 % de pozos en operación y un manto acuífero con reservas en condiciones óptimas.

Uno de los puntos destacados fue la atención inmediata a problemáticas en la red de distribución, como el caso registrado en la colonia Diana Laura, donde se localizó y reparó una válvula oculta que impedía el flujo de agua. Pérez Cantú reiteró que estas acciones reflejan la voluntad de dar respuesta puntual a la ciudadanía, manteniendo la garantía de abasto en Frontera y Monclova.

Asimismo, se informó que continúan en proceso obras menores de drenaje y sustitución de tuberías en la zona centro de Frontera. La alcaldesa exhortó a la ciudadanía a colaborar reportando oportunamente las fugas de agua, con el fin de agilizar las reparaciones y evitar mayores afectaciones.

Finalmente, Sari Pérez celebró la aprobación unánime de los acuerdos, enfatizando que el trabajo coordinado entre autoridades, consejo directivo y comunidad es clave para asegurar un servicio eficiente, con orden y rumbo, en beneficio de todas las familias de Frontera.