Programa de seguridad en Frontera, Coahuila: cámaras para prevenir delitos

Frontera, Coahuila; a 8 de noviembre de 2025.- Como parte del plan integral de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el inicio de la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de fortalecer la prevención del delito y garantizar la tranquilidad de las familias fronterenses.

El director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, informó que en esta primera etapa se colocaron cuatro cámaras fijas en zonas de alta afluencia y tránsito: frente a Merco, Coppel, Elektra y en la Plaza Principal, además de una más en la entrada de la colonia Diana Laura, reforzando el monitoreo en el corazón de la ciudad.

Asimismo, se integraron cámaras a los Puntos Violeta, espacios seguros para mujeres y ciudadanos en riesgo, cada uno equipado con dos dispositivos: una cámara fija y un domo PTZ. Los primeros tres puntos ya habilitados se ubican en el ejido 8 de Enero, la Plaza Guadalupe Borja y Lagunita, brindando una herramienta inmediata de auxilio y contacto con las autoridades.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este programa de videovigilancia representa un paso firme en la construcción de comunidades seguras, gracias al uso de tecnología de última generación y al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

"Con estas cámaras fortalecemos la vigilancia, reducimos tiempos de respuesta y mejoramos la capacidad de reacción ante cualquier emergencia. La seguridad es una prioridad que atendemos con estrategia, prevención y resultados", afirmó.

Finalmente, Pérez Cantú adelantó que en los próximos días se sumarán más equipos en distintos sectores de la ciudad, reafirmando su compromiso de mantener a Frontera como un municipio seguro, con orden y rumbo.