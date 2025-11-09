Investigación en curso por incendio provocado en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El incendio registrado en el relleno sanitario de Cuatro Ciénegas quedará completamente controlado este fin de semana, informó el alcalde Víctor Leija Vega, quien señaló que desde el pasado jueves se ha trabajado de manera constante para contener las llamas que ya consumieron gran parte del área.

El edil confirmó que el siniestro fue provocado, por lo que el Ayuntamiento interpuso las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público con el fin de que se realicen las investigaciones y se dé con los responsables.

A pesar del esfuerzo del personal de Protección Civil y del cuerpo de rescate, el fuego se propagó rápidamente, por lo que las autoridades decidieron no exponer al personal y permitir que las llamas siguieran su curso natural. Actualmente, el sitio se encuentra casi totalmente consumido, sin embargo, las brigadas permanecen en el lugar con tres unidades de 40 mil litros cada una para evitar que el fuego se reavive.

"Por fortuna el humo ya no se ha dirigido hacia la cabecera municipal, aunque sí alcanza el ejido El Oso, donde viven alrededor de cien familias. Personal del DIF Cuatro Ciénegas acudió al lugar para repartir cubrebocas y brindar recomendaciones que ayuden a prevenir afectaciones respiratorias", explicó el alcalde.

Leija Vega recordó que, desde el inicio de su administración, el relleno sanitario se encontraba dividido y ordenado por tipo de material, entre ellos residuos de construcción, cartón, tierra, plástico y líquidos, por lo que el incendio resulta altamente sospechoso.

El munícipe reiteró que se mantendrá la vigilancia permanente en la zona hasta garantizar que el siniestro quede sofocado por completo y que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.