Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera promoción de productos de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la intención de promover las virtudes y tradiciones del municipio, Castaños participó en el stand de la Región Centro-Desierto, instalado dentro de la Feria Monclova 2025, donde se presentaron los platillos típicos y productos elaborados con orgullo por las manos de los habitantes de las comunidades rurales.

La actividad fue encabezada por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada del equipo del Departamento de Turismo y Fomento Económico Municipal, quienes destacaron la importancia de impulsar la economía local y dar a conocer la riqueza gastronómica y cultural de Castaños.

Durante la jornada, se ofrecieron degustaciones del tradicional cabrito del Ejido El Zago, el piquín de Soledad, el orégano de Dolores, el dulce de leche del Ejido Palo Blanco, el queso panela del Granjero, la nuez de la Nogalera y los elotes de Labor, productos que reflejan el esfuerzo y la identidad de las familias castañenses.

La participación del municipio en este evento permitió a los visitantes conocer y apreciar la calidad de lo hecho en Castaños, fortaleciendo el orgullo y la promoción de lo local.

Al respecto, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora resaltó que este tipo de actividades son fundamentales para dar visibilidad al trabajo de las familias productoras, promover el turismo rural y fortalecer la economía de los ejidos, impulsando así el desarrollo integral de la comunidad.

Asimismo, expresó su agradecimiento al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, por la invitación y las facilidades brindadas para que Castaños formara parte de este importante espacio de promoción regional.

"Seguimos impulsando con orgullo lo hecho en nuestra tierra", expresó la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, al reiterar su compromiso de continuar respaldando las acciones que fortalezcan el desarrollo económico, turístico y social del municipio.