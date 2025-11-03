Veladoras en altar de Día de Muertos provocan incendio en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este lunes, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron a atender un incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia Cactus, luego de que las llamas se originaran presuntamente por veladoras encendidas en un altar de Día de Muertos.

Al arribar al lugar, los bomberos fueron informados de que podría haber personas en el interior, por lo que realizaron una búsqueda primaria dentro de la vivienda.

Afortunadamente, no se encontraron personas atrapadas, pero sí tres mascotas, de las cuales un perro y un gato fueron rescatados con vida, mientras que otro perro lamentablemente perdió la vida a causa del fuego.

El incendio se concentró en una habitación trasera donde había ropa, muebles de madera y diversos objetos, los cuales contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

Antes de ingresar al inmueble, el personal procedió a eliminar los riesgos de energía eléctrica y gas, para después realizar las maniobras de extinción, enfriamiento y ventilación del lugar.

De acuerdo con los propietarios, el siniestro habría iniciado debido a las veladoras encendidas en el altar de muertos, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante estas fechas para evitar tragedias.