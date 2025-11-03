Congreso Internacional en Múzquiz promueve la Paz Mundial

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El mineral de Minas de Barroterán, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila, fue sede del Congreso Internacional organizado por Movimiento Gnóstico A.C. del 26 al 31 de octubre.

En su momento, el evento fue anunciado por el Profesor Gustavo Merchant, coordinador nacional de Relaciones Públicas de la asociación, quien destacó la relevancia del encuentro como parte de una gira nacional en favor de la Paz Mundial.

Representantes del Movimiento Gnóstico visitaron diversas regiones del país, incluyendo la Presidencia Municipal de Múzquiz, donde fueron recibidos por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Merchant señaló que este recorrido busca fomentar el diálogo, la reflexión filosófica y el compromiso social en torno a la paz, valores que forman parte del eje central de la organización.

El Congreso contó con la participación de destacadas personalidades internacionales, entre ellas miembros del Foro Mundial de Filosofía y el embajador de la Paz Mundial, quien ha sido reconocido en nueve ocasiones consecutivas, además, delegados provenientes de Grecia, Rusia y más de 20 países se dieron cita en el evento, fortaleciendo el carácter global de la iniciativa.

La alcaldesa Jiménez Gutiérrez ofreció un cálido recibimiento en el Palacio Municipal, gesto que fue ampliamente valorado por los organizadores.

"Nos hemos ido con un gran gesto de atención, sabiendo que, tanto con ella como con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se cuenta con un clima de tranquilidad y estabilidad para seguir haciendo estas actividades en pro de la sociedad", expresó Merchant.

Movimiento Gnóstico A.C. reafirmó su compromiso con la mejora de la calidad de vida a través de la promoción de valores universales, de esta manera, el Congreso Internacional en Múzquiz se consolidó como un espacio de encuentro y reflexión, donde la filosofía, la espiritualidad y la acción social convergieron para construir puentes hacia un futuro más pacífico.