Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora impulsa modernización administrativa en Castaños

Castaños, Coah.- Con la intención de acercar los servicios a la comunidad, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio inicio al módulo de licencias, una acción que facilitará este importante trámite y evitará que las y los ciudadanos tengan que trasladarse hasta la ciudad de Monclova para realizarlo.

En el evento estuvieron presentes el Coordinador Regional de Mejora Coahuila, José Cerda; el delegado municipal del programa, Aldo Veliz; así como funcionarios municipales, estatales y público en general, quienes reconocieron el esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la atención ciudadana.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y del Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, por su compromiso con los municipios y por impulsar políticas públicas que realmente benefician a la ciudadanía.

"Ese trabajo en conjunto que nos está permitiendo traer más y mejores beneficios para nuestra gente. Desde el inicio de la administración demostramos que cuando hay coordinación, los resultados se ven reflejados directamente en la población", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora afirmó que este módulo permitirá que las y los ciudadanos de Castaños tramiten sus licencias de conducir de manera rápida, eficiente y sin salir del municipio, lo que representa un paso importante en la modernización y descentralización de los servicios.

"Queremos que nuestra gente tenga más facilidades, buscamos que puedan hacer su trámite aquí mismo. Por eso gestionamos este módulo, porque creemos en un gobierno cercano, práctico y sensible a las necesidades de la gente", reconoció la Alcaldesa.

Este esfuerzo se suma a otras acciones que la administración ha emprendido para acercar los servicios a la comunidad, como los programas de escrituración, testamentos, campañas de salud, vacunación, entre muchos otros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de seguir facilitando los trámites a la población, acercando módulos de atención, asesoría y servicios que promueven una administración más cercana, eficiente y humana.