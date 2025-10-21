Alumno resulta herido en Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcóyotl

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, hizo un llamado a los padres de familia y autoridades educativas a reforzar la vigilancia y aplicar medidas más estrictas luego del incidente ocurrido en la Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcóyotl, donde un alumno resultó herido con un arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la colonia Sierrita alertaron a las autoridades al presenciar la agresión entre dos jóvenes, uno de los cuales sufrió heridas que ameritaron su traslado a la Clínica 9 del IMSS, aunque por fortuna no se reporta en riesgo su vida.

“Situaciones tan graves como esta se tienen que evitar, sobre todo cuando hay un arma de por medio. Los padres deben estar más atentos y las autoridades reforzar la seguridad”, declaró la alcaldesa Pérez Cantú.

Recordó que anteriormente, tras una riña entre alumnos de esta secundaria y del CETIS 46, se había conformado un Comité de Educación y Seguridad, precisamente para prevenir hechos similares. Sin embargo, lamentó que este nuevo altercado ocurriera fuera del plantel.

La edil detalló que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) Frontera actuó de inmediato al implementar el protocolo correspondiente, mientras que el Ministerio Público ya investiga el caso. Esta mañana fueron citados los padres de ambos jóvenes en la Pronnif municipal, y se prevé que el expediente sea turnado a la instancia regional.

Pérez Cantú informó que giró instrucciones a Servicios Educativos para que se refuerce el operativo mochila en la Secundaria Técnica 64, así como se programen más pláticas de orientación y prevención en el plantel.

“Padres de familia, les encargo mucho a sus hijos, cómo no se van a dar cuenta qué hacen o qué llevan cargando. Hay que revisar sus mochilas y no negarse a los operativos; son por la protección y el cuidado de los alumnos”, enfatizó la alcaldesa.