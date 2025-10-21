Alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, lidera medidas para celebración de San Judas Tadeo

FRONTERA, COAHUILA.- A pocos días de la tradicional celebración de San Judas Tadeo, el Ayuntamiento de Frontera ya trabaja en un operativo especial para garantizar la seguridad de los miles de creyentes que acudirán este 27 y 28 de octubre.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se han sostenido reuniones de coordinación con las distintas áreas municipales a fin de prevenir accidentes y que la festividad se desarrolle en un ambiente de tranquilidad.

"Tuvimos la reunión para organizarnos bien, ya que son muchos los devotos que asisten, alrededor de 20 mil personas. Vamos a estar trabajando para que todos pasen unos días tranquilos y sin accidentes", expresó la alcaldesa.

Pérez Cantú señaló que se desplegarán elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Transporte y Vialidad, quienes comenzarán labores desde el 27 por la noche, cuando inician las peregrinaciones hacia el punto de reunión sobre la carretera 30.

Además, se implementará un operativo carrusel para brindar apoyo a los creyentes durante su trayecto, así como la delimitación de zonas para evitar que las personas invadan la carretera y puedan realizar su recorrido de manera segura. También se trabaja en la limpieza de la ciclovía, retirando maleza y obstáculos.

La alcaldesa exhortó a los devotos a cumplir sus mandas con precaución y respeto a las normas viales.

"Sabemos que muchos van caminando, por eso pedimos que lo hagan con cuidado, que respeten las reglas de tránsito, y que los automovilistas también tengan ese respeto hacia los peregrinos", puntualizó Pérez Cantú.

Con estas acciones, el municipio busca que la tradicional festividad de San Judas Tadeo se viva en orden, fe y seguridad para todos los asistentes.