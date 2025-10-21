Inauguración Próxima del Nuevo Par Vial en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El Departamento de Transporte y Vialidad de Frontera anunció que realizará un cambio de vialidad en un solo sentido sobre las calles Coahuila, Emilio Carranza y Soledad, debido a la próxima inauguración del nuevo par vial que busca mejorar la circulación en la zona urbana.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que este ajuste forma parte del plan integral de movilidad que conectará desde el libramiento Carlos Salinas de Gortari hasta las colonias Bellavista, Zona Centro e Independencia, lo que permitirá un flujo más ordenado y seguro para automovilistas y peatones.

Ibarra Guajardo sostuvo una reunión con líderes del transporte intermunicipal para definir la ubicación de las nuevas paradas de pasajeros y establecer rutas que se adapten al nuevo sentido de circulación.

"El objetivo es que el transporte público opere con eficiencia y que los usuarios no se vean afectados durante la transición", señaló el funcionario.

El nuevo par vial, que está próximo a ser inaugurado, pretende agilizar el tráfico vehicular y reducir los tiempos de traslado en una de las zonas más transitadas del municipio. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre los cambios en la vialidad y a respetar la señalización una vez que entren en vigor las modificaciones.