Ayuntamiento de Frontera lleva a cabo programa de reforestación en escuela primaria

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia ecológica desde las aulas, el Ayuntamiento de Frontera llevó a cabo el programa de reforestación 'Con Rumbo Verde' en la escuela primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Ampliación Sierrita.

Durante el evento, las autoridades municipales destacaron que se entregarán más de 200 árboles a las escuelas que lo soliciten, con el propósito de contribuir a un entorno más limpio, saludable y sustentable.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la actividad, acompañada del director de Ecología, Alejandro Sánchez Cárdenas, así como regidores, directores de área, padres de familia y personal docente, quienes participaron activamente en la siembra de los primeros ejemplares.

'Reforestar las escuelas es una causa noble y urgente —expresó Pérez Cantú—. Aquí germina el conocimiento, pero también debe crecer la conciencia ambiental. Sembrar un árbol es sembrar valores, compromisos y esperanza, porque representa aire limpio y sombra para las futuras generaciones'.

El programa 'Con Rumbo Verde' busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, además de fomentar entre los niños y jóvenes el respeto por la naturaleza y la importancia de cuidar los espacios donde se forman.

Con esta acción, el municipio reafirma su compromiso con el medio ambiente y la educación, impulsando una cultura verde que florezca en cada rincón de Frontera.