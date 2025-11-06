Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera campaña de descacharrización en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el propósito de proteger la salud de las familias, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó este miércoles la campaña de descacharrización en la colonia Venustiano Carranza, como parte de las acciones integrales que el municipio realiza para combatir el dengue.

Durante la jornada, la alcaldesa destacó la importancia de la participación ciudadana en estas labores, recordando que la prevención inicia desde los hogares.

"Estamos recorriendo las colonias para invitar a nuestras familias a revisar sus patios y eliminar todo objeto donde pueda acumularse agua. Es fundamental mantener nuestros espacios limpios y seguros, tapar los recipientes donde almacenamos agua y aprovechar la campaña de descacharrización para sacar todo lo que ya no utilizamos", señaló la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora explicó que, además de la recolección de cacharros, se realizan entregas de abate en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

"Estas acciones se suman a las labores de fumigación que ya se realizaron en las colonias Independencia Norte e Independencia Sur, y que continuarán mañana viernes en Héroes del 47 y Emiliano Zapata", detalló la edil.

De igual manera, la alcaldesa reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria, para identificar las zonas de mayor riesgo y dar seguimiento a los casos registrados.

"Seguiremos trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud, priorizando las colonias donde se detecten más riesgos. La prevención es la mejor herramienta para cuidar a nuestras familias, y en Castaños estamos comprometidos en hacerlo posible", afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refuerza su compromiso con la salud y bienestar de la población, promoviendo la conciencia y participación ciudadana para mantener un municipio libre de dengue.