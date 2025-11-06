Contactanos

Protesta en Ramos Arizpe por Falta de Agua Potable en Urbivilla

Más de 300 familias afectadas por la escasez de agua en Ramos Arizpe exigen respuestas a las autoridades locales.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 06 noviembre, 2025 - 07:22 p.m.
Vecinos de Urbivilla se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe por la falta de agua potable..

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Cansados de vivir varios días sin agua potable, decenas de familias de la colonia Urbivilla se manifestaron la tarde de este jueves en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, para exigir a las autoridades una solución inmediata.

Los vecinos denunciaron que más de 300 familias se encuentran afectadas por la falta del vital líquido, situación que se ha prolongado pese a los compromisos que, aseguraron, las autoridades locales hicieron durante visitas previas al sector.

Comentaron que, en dichas reuniones, se les prometió que el suministro no volvería a ser un problema; sin embargo, las fallas continúan, lo que ha provocado molestia y desesperación entre las familias.

Los habitantes advirtieron que, de no recibir respuesta, continuarán con las manifestaciones hasta que el municipio atienda de manera definitiva el problema de abastecimiento aunque sea a través del suministro de pipas.

