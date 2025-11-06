Protesta en Ramos Arizpe por Falta de Agua Potable en Urbivilla

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Cansados de vivir varios días sin agua potable, decenas de familias de la colonia Urbivilla se manifestaron la tarde de este jueves en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, para exigir a las autoridades una solución inmediata.

Los vecinos denunciaron que más de 300 familias se encuentran afectadas por la falta del vital líquido, situación que se ha prolongado pese a los compromisos que, aseguraron, las autoridades locales hicieron durante visitas previas al sector.

Comentaron que, en dichas reuniones, se les prometió que el suministro no volvería a ser un problema; sin embargo, las fallas continúan, lo que ha provocado molestia y desesperación entre las familias.

Los habitantes advirtieron que, de no recibir respuesta, continuarán con las manifestaciones hasta que el municipio atienda de manera definitiva el problema de abastecimiento aunque sea a través del suministro de pipas.