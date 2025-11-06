Desaparece Karen Sarahí Robledo Delgado en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste emitió un reporte por la no localización de Karen Sarahí Robledo Delgado, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado 29 de octubre de 2025 en la colonia Landín, en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, Blanca Delgado, la menor salió de su domicilio sin avisar a dónde se dirigía y desde ese momento no se ha tenido contacto con ella.

La Agencia de Investigación Criminal informó que ya se activaron los protocolos de búsqueda y localización correspondientes, y se continúa con las diligencias necesarias para dar con su paradero.

Las autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a encontrarla. Los reportes pueden realizarse a los números 911, 844 392 71 99, 844 438 07 00 o al WhatsApp 844 506 24 47.