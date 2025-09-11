Acciones de seguridad y programas sociales en comunidades rurales de Castaños, Coahuila

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer las acciones en beneficio de los ejidos de la localidad, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la reunión del Consejo de Desarrollo Rural, en la que se abordaron distintos temas relacionados con seguridad, vigilancia y programas sociales.

La sesión, realizada este jueves, contó con la presencia de Miguel Ángel Medina Torres, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, y Juan Antonio Velasco, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural, quienes acompañaron a la presidenta municipal en los trabajos del consejo.

En su intervención, Sifuentes Zamora destacó que su administración mantiene un firme compromiso con el sector rural, al reconocer que las comunidades ejidales representan un pilar fundamental en el desarrollo de Castaños.

Desde el inicio de la administración se han realizado distintas entregas de pollinaza y semilla forrajera, beneficiando a los habitantes de las distintas comunidades rurales.

Además, se trabaja en el mejoramiento del camino al ejido Palo Blanco, lo que contribuye a incrementar la productividad del sector rural, reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"Nuestro compromiso es atender de manera oportuna las necesidades de los ejidos, reforzar la seguridad y acercar los programas sociales que contribuyan al bienestar de sus familias. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades estatales encabezadas por el Gobernador Manolo Jiménez para garantizar que cada acción tenga un impacto positivo en nuestras comunidades rurales", afirmó la alcaldesa.

La reunión permitió definir acuerdos para mejorar la coordinación interinstitucional, así como dar seguimiento a proyectos que promuevan la productividad, la seguridad y el bienestar social en las comunidades rurales del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su convicción de impulsar un Castaños más fuerte, unido y con mejores oportunidades para todos sus habitantes.