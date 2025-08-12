Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera proyecto de infraestructura vial en Castaños, Coahuila

CASTAÑOS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de mejorar la infraestructura vial y garantizar calles dignas para la población, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Gobierno del Estado, dio inicio a las obras de pavimentación y recarpeteo en las colonias Libertad e Independencia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos de este sector.

El arranque de este importante proyecto fue encabezado por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el Subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles, y el Subsecretario de Infraestructura Social Ignacio Covarrubias Cabello, acompañados de autoridades municipales, estatales, así como vecinas y vecinos de la zona.

La obra contempla más de 4,500 metros cuadrados de pavimento, con una inversión que supera los 3 millones de pesos, como parte de las acciones estratégicas para mejorar la movilidad urbana, impulsar el desarrollo y garantizar vialidades seguras y funcionales.

En su mensaje, la presidenta municipal subrayó que su administración trabaja con una visión integral, priorizando las necesidades más urgentes de cada colonia y escuchando directamente a los ciudadanos para diseñar soluciones efectivas.

"Estas calles pavimentadas no solo representan infraestructura; significan seguridad, mejor movilidad, acceso a servicios y, sobre todo, una mejor calidad de vida para nuestra gente", afirmó.

Asimismo, la alcaldesa expresó su agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas, ya que su compromiso con Castaños permite concretar proyectos, programas y acciones que atienden de manera directa las necesidades de cada sector de nuestra comunidad.

Por su parte, el Subsecretario de Infraestructura Social resaltó la coordinación ejemplar que mantiene el Gobierno del Estado con alcaldesas y alcaldes de Coahuila, lo que permite realizar este tipo de proyectos que son de gran beneficio para la población.

"En Coahuila trabajamos en unidad, sin importar colores o ideologías, impulsando obras que mejoran la calidad de vida de la gente y garantizan mayor seguridad y mejor movilidad que son fundamentales para el desarrollo de nuestra entidad", finalizó el funcionario estatal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto para impulsar proyectos de infraestructura vial de calidad, pensando siempre en el bienestar, la seguridad y el desarrollo de las familias castañenses.