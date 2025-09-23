Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera sesión sobre seguridad y programas sociales en ejidos

CASTAÑOS, COAHUILA.- Dando seguimiento a los acuerdos de una reunión anterior, este martes se llevó a cabo la sesión del Consejo de Desarrollo Rural, donde se abordaron avances en materia de seguridad, vigilancia y programas sociales en beneficio de los habitantes de los distintos ejidos.

La reunión se realizó por iniciativa de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y contó con la presencia del delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina Torres, y de Juan Antonio Velasco, coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.

"Nuestro compromiso es atender de manera oportuna las necesidades de los ejidos, reforzar la seguridad y acercar los programas sociales que contribuyan al bienestar de sus familias", destacó la presidenta municipal.

Sifuentes Zamora señaló que, de la mano con las autoridades estatales encabezadas por el Gobernador Manolo Jiménez, se busca garantizar que cada acción tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales.

La alcaldesa recordó que desde el inicio de su administración se ha mantenido un firme compromiso con el sector rural, reconociendo a las comunidades ejidales como un pilar fundamental para el desarrollo de Castaños.

"Hemos realizado una importante entrega de pollinaza, semilla forrajera, apoyos para mejorar espacios públicos, planteles educativos y la reciente rehabilitación del camino a Palo Blanco. Sabemos que aún nos falta, pero estamos avanzando", puntualizó.

Durante la sesión se alcanzaron acuerdos en materia de seguridad, vigilancia e impulso a las actividades productivas, los cuales tendrán puntual seguimiento para verificar su cumplimiento y resultados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar un gobierno cercano, atendiendo de manera oportuna las inquietudes de los distintos sectores de la población.