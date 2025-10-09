Trabajadores municipales se unen a la alcaldesa para limpiar panteón Dolores

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó este jueves una jornada de limpieza en el panteón municipal Dolores, acompañada de todo el personal de la presidencia, como parte de los preparativos para las celebraciones del Día de Muertos, el Día de los Angelitos y la tradicional alumbrada.

Desde las 8:00 de la mañana, trabajadores de diferentes departamentos se concentraron en el camposanto ubicado en la colonia Occidental. Armados con palas, escobas, talaches y demás herramientas, se distribuyeron por cuadras para despejar maleza y basura acumulada tras las lluvias recientes.

"Venimos a apoyar a los de Servicios Primarios, ya que ellos tienen mucho trabajo en otros sectores. Estaremos de dos a tres horas este día. Las condiciones del camposanto eran malas por la maleza que creció en semanas pasadas, pero organizándonos por equipos pudimos avanzar más rápido", comentó la alcaldesa.

Pérez Cantú destacó que la intención es que las familias encuentren el panteón en buenas condiciones al acudir a honrar a sus difuntos durante las festividades. Asimismo, agradeció la disposición del personal municipal que participó de manera activa en la jornada comunitaria.