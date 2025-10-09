Cuatro Ciénegas instala Comité Técnico de Calidad ODS–ISO 18091

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la conformación del Comité Técnico de Calidad ODS–ISO 18091, un estándar internacional que orienta la implementación de un sistema de gestión de calidad en la administración pública, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y enfocado en mejorar la satisfacción ciudadana.

Con la participación de los representantes de cada una de las áreas del municipio, este miércoles quedó formalmente instalado el comité técnico conforme a lo dispuesto en la Norma Internacional ISO 18091:2019, con el propósito de fortalecer la coordinación, el liderazgo institucional y el compromiso por un gobierno confiable y orientado a la economía circular.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Carlos Gadsden Carrasco, Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), quien destacó la importancia de este comité como espacio de trabajo conjunto para garantizar que el municipio avance con paso firme en la implementación de la norma, en congruencia con el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad.

Durante la sesión se presentó y aprobó la definición de funciones del comité, entre las que destacan: validar la asignación de subindicadores a las dependencias municipales, coordinar el proceso de verificación de indicadores, evaluar oportunidades de mejora, establecer estrategias que fortalezcan la calidad institucional, entre otras.

Al respecto, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de que Cuatro Ciénegas adopte este modelo de gestión como parte de su compromiso con la eficiencia y la mejora continua en los servicios que brindan a la comunidad.

"La certificación ODS–ISO 18091 representa un paso firme hacia la consolidación de un gobierno más eficiente, sustentable y enfocado en resultados. Nuestro compromiso es mejorar de manera constante para ofrecer servicios de mayor calidad y fortalecer la confianza ciudadana en la administración municipal", expresó el alcalde.

Para finalizar, Leija Vega reiteró que la participación de todas las áreas del gobierno municipal es fundamental para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y avanzar hacia un modelo de gestión pública moderna, sostenible y responsable.