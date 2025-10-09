Doña Lulú de la colonia 18 de Febrero festejada por vecinos y autoridades

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con un emotivo gesto de solidaridad, vecinos y autoridades municipales celebraron el cumpleaños número 67 de Doña Lulú, vecina muy querida de la colonia 18 de Febrero, quien vio cumplido su deseo de tener una fiesta especial gracias al apoyo de la comunidad sambonense.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, sorprendieron a Doña Lulú al llegar personalmente con un pastel y un ramo de rosas, reconociendo su esfuerzo y ejemplo de vida. Durante años, Doña Lulú se ha sostenido con la recolección de botes de aluminio, ganándose el respeto y cariño de sus vecinos.

La celebración se convirtió en un verdadero festejo comunitario, donde la unión y la generosidad de los sambonenses hicieron posible una tarde llena de alegría. Además, desde temprano los Policía´s reunieron productos de la canasta básica y pastel, servicios primarios fueron a limpiar las calles y patio; en un gesto de cariño, vecinas voluntarias le ofrecieron un cambio de look e imagen, para que luciera más jovial con su vestido azul rey, reflejando la felicidad de ser protagonista de un día inolvidable.

El evento fue posible gracias a las contribuciones de vecinos, comerciantes y ciudadanos solidarios que se sumaron a la causa. Pastelería Oasis aportó postres, Purificadora Everest ofreció aguas frescas y botana. Maxtly colaboró con pastelillos. Tienda de regalos El Ángel proporcionó desechables. Señora Josefina Cisneros, refrescos. María Inés Verduzco, empanadas y hojarascas. Dj Zafiro Mtz música y tambora gratuita para amenizar el festejo.

Además, Tita Méndez, Emerico Hinojosa, lácteos El l Águila y muchas personas más, contribuyeron con entusiasmo para hacer realidad este sueño.

Desde las 5:00 de la tarde, vecinos y familias se reunieron en la calle principal para disfrutar de una convivencia como las de antaño, donde la música, los postres y el ambiente festivo recordaron el valor de la comunidad y la empatía.

El alcalde Javier Flores destacó que la unión ciudadana y la empatía son la base del bienestar social, y felicitó a los organizadores por demostrar que en San Buenaventura la solidaridad sigue viva.

"En San Buena, los buenos somos más", expresaron los participantes, agradeciendo a todas las personas que hicieron posible un día tan especial para Doña Lulú.