Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora Destaca Compromiso con el Bienestar de la Comunidad

Castaños, Coah.- Cumpliendo el compromiso de garantizar espacios públicos dignos, seguros y en óptimas condiciones, el Gobierno Municipal de Castaños, que encabeza la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, continúa con las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos del municipio.

Durante esta semana, personal del Departamento de Limpieza llevó a cabo trabajos en el polideportivo de la colonia Libertad, con el propósito de brindar entornos más limpios, seguros y agradables para el disfrute de todas y todos los ciudadanos.

De igual manera, el equipo del Departamento de Deportes realizó labores de mantenimiento en las canchas de fútbol de la misma colonia, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el fomento al deporte y la sana convivencia.

Al respecto, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de conservación y rescate de espacios públicos, buscando que cada área deportiva, parque o plaza del municipio se mantenga en las mejores condiciones para el uso de la comunidad.

"Seguimos trabajando para que nuestros niños, jóvenes y familias cuenten con espacios dignos y seguros donde puedan convivir, desarrollarse y disfrutar del deporte, estamos convencidos que la limpieza y el mantenimiento de nuestras áreas públicas reflejan el compromiso que tenemos con la calidad de vida de nuestra gente", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que el Gobierno Municipal de Castaños mantendrá de forma constante las jornadas de limpieza y rehabilitación en espacios recreativos, así como con la participación ciudadana, elemento clave para conservar estos lugares en buen estado.

"Cuando cuidamos juntos nuestros espacios, fortalecemos el tejido social y construimos un municipio más limpio, ordenado y con mejor imagen para todas y todos", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad, impulsando una cultura de cuidado y respeto por los espacios públicos.