Niños exploradores descubren la biodiversidad del Río Monclova en jornada educativa

En el marco del “Big Day”, día mundial dedicado a la observación de aves migratorias, un grupo de niños exploradores participó por primera vez en una visita guiada a las márgenes del río Monclova, donde observaron aves, plantas e insectos que habitan en este ecosistema natural.

La actividad, organizada con el apoyo del grupo Exploradores Coahuilenses, permitió a los pequeños conocer más sobre la biodiversidad local y despertar su interés por el cuidado del medio ambiente. Durante el recorrido, guiado por adultos y especialistas, los asistentes pudieron apreciar especies migratorias que actualmente utilizan el cauce del río Monclova como punto de descanso en su ruta hacia el sur.

“El ver aves que vienen de tan lejos y se detienen en el río fue algo que emocionó mucho a los niños; muchos de ellos preguntaban sobre sus nombres, sus colores y de dónde venían.

El evento contó con la participación de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y representantes del Área Natural Protegida de Cuatro Cienegas, quienes brindaron materiales didácticos e información ambiental para enriquecer la experiencia.

Asimismo, se extendió un reconocimiento especial al Grupo 4 Scout Nahui de Monclova – Manada y Tropa, por su entusiasmo y apoyo en esta jornada educativa.

Los organizadores adelantaron que próximamente se abrirán más espacios y actividades para reconectar con la naturaleza y el río Monclova, con el objetivo de seguir fomentando en las nuevas generaciones el respeto y amor por el entorno natural.