Trabajadores de AHMSA exigen claridad en medio de tensión por quiebra

La tensión en Altos Hornos de México (AHMSA) se intensifica. Frustrados por la opacidad en el proceso de quiebra y por la acusación de robo que involucra al ex director Luis Zamudio, los trabajadores reforzaron los bloqueos en la planta y los extendieron a nuevos accesos estratégicos.

Hasta ahora, la Puerta Tres ha sido el principal punto de protesta, pero los obreros anunciaron que también tomarán la Puerta Uno y preparan bloqueos en la Puerta Cuatro y el Punto Cero. "Exigimos claridad y acciones concretas; no podemos permanecer en la incertidumbre mientras se decide el futuro de nuestra empresa y nuestro empleo", declaró Ervey Valenzuela, líder de un grupo disidente.

La falta de transparencia del síndico ha sido uno de los detonantes de esta medida. Los trabajadores acusan que la información sobre el manejo de la quiebra no ha sido suficiente ni convincente, lo que ha generado desconfianza y malestar en la planta.

Con estas acciones, los obreros buscan presionar a las autoridades y a los responsables de la administración de la quiebra, demandando explicaciones claras sobre la gestión de la empresa y la situación de sus recursos.

La situación mantiene en alerta a la ciudad industrial de Monclova, pues la continuidad de los bloqueos podría afectar operaciones y reflejar la creciente tensión social y laboral en uno de los principales motores económicos de Coahuila.