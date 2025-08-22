Contactanos
Coahuila

Servicios médicos gratuitos llegan a Castaños de la mano de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera iniciativa de salud en Castaños.

Por Staff / La Voz - 22 agosto, 2025 - 05:35 p.m.
Servicios médicos gratuitos llegan a Castaños de la mano de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora

Con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la Brigada Comunitaria de Salud, brindando atención directa a las personas que más lo necesitan.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, quien estuvo acompañada del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Fuastino Aguilar Arocha, y del Delegado de Mejora Coahuila en la Región Centro, José Cerda.

Durante la brigada se ofrecieron diversos servicios gratuitos, entre ellos: consulta médica, valoración dental, detección de diabetes e hipertensión, vacunación de esquema básico, orientación psicológica, detección de enfermedades de transmisión sexual, orientación en estilos de vida saludable, entrega de abate y trámite de la tarjeta de salud popular, acciones que buscan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En su mensaje, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de acercar los servicios de salud hasta las colonias y comunidades rurales, evitando que las familias tengan que trasladarse largas distancias o realizar gastos adicionales para recibir atención.

"Todo esto es posible gracias al respaldo y la coordinación con nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha mostrado un firme compromiso con la gente de Castaños, tenemos muy claro que la salud es un derecho fundamental y un pilar del bienestar social, por ello seguiremos trabajando para que estos programas lleguen a cada rincón del municipio", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora recalcó que estas brigadas forman parte de una estrategia integral que busca no solo atender, sino también prevenir enfermedades y fomentar una cultura de autocuidado entre las y los castañenses.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la salud, el bienestar y la calidad de vida de todas las familias del municipio.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados