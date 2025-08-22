Servicios médicos gratuitos llegan a Castaños de la mano de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora

Con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la Brigada Comunitaria de Salud, brindando atención directa a las personas que más lo necesitan.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, quien estuvo acompañada del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Fuastino Aguilar Arocha, y del Delegado de Mejora Coahuila en la Región Centro, José Cerda.

Durante la brigada se ofrecieron diversos servicios gratuitos, entre ellos: consulta médica, valoración dental, detección de diabetes e hipertensión, vacunación de esquema básico, orientación psicológica, detección de enfermedades de transmisión sexual, orientación en estilos de vida saludable, entrega de abate y trámite de la tarjeta de salud popular, acciones que buscan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En su mensaje, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de acercar los servicios de salud hasta las colonias y comunidades rurales, evitando que las familias tengan que trasladarse largas distancias o realizar gastos adicionales para recibir atención.

"Todo esto es posible gracias al respaldo y la coordinación con nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha mostrado un firme compromiso con la gente de Castaños, tenemos muy claro que la salud es un derecho fundamental y un pilar del bienestar social, por ello seguiremos trabajando para que estos programas lleguen a cada rincón del municipio", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora recalcó que estas brigadas forman parte de una estrategia integral que busca no solo atender, sino también prevenir enfermedades y fomentar una cultura de autocuidado entre las y los castañenses.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la salud, el bienestar y la calidad de vida de todas las familias del municipio.